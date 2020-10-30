РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В Подольске в ДТП на улице Правды насмерть разбился мотоциклист, движение сильно затруднено, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В микрорайоне Залинейный, недалеко от складского комплекса «Подольскхолод» на улице Правды, мотоциклист на Yamaha врезался сзади в автомобиль такси. Удар был очень сильный, автомобиль и мотоцикл сильно повреждены. Мотоциклист погиб. Дорогу в этом месте перекрыли», — сказал собеседник агентства.

Представитель правоохранительных органов подтвердил, что мотоциклист скончался. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», затруднение движение наблюдается на всем протяжении улицы Правды. Скорость передвижения транспортных средств не превышает 10 километров в час.