РИАМО - 30 окт. Роспотребнадзор опечатал две кальянные в столице, которые работали в нарушение указа мэра Москвы, сообщил журналистам главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Из-за пандемии коронавируса в общественных местах мегаполиса нельзя курить кальяны.

«Сотрудниками территориального отдела совместно с представителями управы района Щукино в ходе обследования кальянной «Мята Lounge», расположенной в нежилых помещениях жилого комплекса ЖК «Алые Паруса» по адресу: Москва, улица Авиационная, дом 77, корпус 2, установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности», — сказал Мустафаев.

Кроме того, закрыли заведение на улице Мусоргского. Кальянная не только нарушала правило о курении кальяна, но там также не проводились необходимые мероприятия по профилактике коронавируса.