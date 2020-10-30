РИАМО - 30 окт. В адвокатской палате Москвы заявили, что Александр Добровинский нарушил статью кодекса профессиональной этики и подорвал к себе доверие, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Добровинский умышленно нарушил требование пункта 2 статьи 5 кодекса профессиональной этики адвоката», — говорится в сообщении.

Согласно этому разделу, адвокат должен избегать действий, направленных к подрыву доверия.

Добровинский по решению совета палаты лишен адвокатского статуса на два года.​

Столь суровое решение принято по итогам рассмотрения поведения защитника во время расследования и суда по делу в отношении актера Михаила Ефремова, совершившего ДТП со смертельным исходом.

Ранее другой участник скандального процесса, адвокат Эльман Пашаев, также был лишен своего статуса сроком на один год.