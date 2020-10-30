РИАМО - 30 окт. На территории промзоны «Красный строитель» в Воскресенске обнаружили незаконное складирвоание опасных отходов, также было пресечено их сжигание, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

На территории промзоны «Красный строитель» производилась утилизация и сжигание отходов, а некоторые из них относились к повышенному классу опасности.

«В ходе осмотра зоны обнаружен ангар, в котором складировались опасные отходы: ртутные термометры, аккумуляторы, литиевые батареи. Здесь же зафиксированы разливы неустановленной жидкости», – говорится в сообщении.

На текущий момент возбуждено дело об административном нарушении, устанавливается виновник, который возместит сумму ущерба для окружающей среды вместе со штрафными санкциями.

Для определения класса опасности найденных отходов и расчета ущерба, специалистами аккредитованной лаборатории были отобраны пробы.