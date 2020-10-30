РИАМО - 30 окт. В городском округе Солнечногорск завершается надвижка пролетного строения трехполосного путепровода в составе транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе и дороги М-10 «Россия» — Ложки — Поварово — Пятница, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Общий вес металлоконструкций составил 640 тонн, высота пролетного строения — 1,9 метров. Строительство транспортной развязки завершится во втором квартале 2021 года», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В настоящее время на строительном участке ведется отсыпка земляного полотна на съездах, а также продолжается переустройство сетей связи и устройство наружного освещения на Ленинградском шоссе.

Проект предусматривает строительство новых инженерных коммуникаций и установку шумозащитных экранов.

Транспортная развязка станет продолжением дороги «М-10 «Россия» — Ложки — Поварово — Пятница, которая была построена в 2018 году. Объекты призваны улучшить транспортную доступность индустриального парка «Есипово», где находится автозавод «Мерседес».

С учетом подходов и съездов, протяженность транспортной развязки составит 3,2 километра. Возведение трехполосного путепровода протяженностью в 105 метров проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».