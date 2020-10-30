РИАМО - 30 окт. Начиная с 9 октября текущего года, волонтеры Подмосковья раздали пассажирам общественного транспорта свыше 120 тысяч масок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Волонтеры напоминают жителям области о необходимости ношения маски в общественном транспорте, а также раздают их абсолютно бесплатно.
«Больше всего средств защиты выдано пассажирам из Каширы – 23,8 тысячи масок. В Щелковском и Ленинском городских округах раздали 8,6 тысячи и 4,6 тысячи масок соответственно», – говорится в сообщении.
При необходимости жители области могут приобрести средства индивидуальной защиты у водителя автобуса, на автовокзале, в кассах станций и в вендинговых аппаратах. Стоимость масок в общественном транспорте снизилась до 5 рублей с начала октября. Оплата производится посредством «Стрелки», гаджетом или бесконтактной банковской картой.
Ношение маски в транспорте Подмосковья носит обязательный характер с мая текущего года.
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Текстовая трансляция
30 ОКТЯБРЯ
- Волонтеры раздали свыше 120 тыс масок в общественном транспорте Подмосковья. Средства защиты выдают пассажирам начиная с 9 октября.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
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- С весны в столичном метро провели более двух тысяч дезинфекций для предотвращения распространения коронавируса. Средства, которые используются для уборки, уничтожают до 99% микробов и вирусов.
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- В Москве количество людей с коронавирусной инфекцией старше 65 лет или имеющих хронические заболевания снизилось в два раза от общего числа инфицированных по сравнению с сентябрем - с 30 до 15 процентов.
- Москва закупила достаточно лекарств для борьбы с Covid‑19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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