РИАМО - 30 окт. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в новой Москве, который подавился конфетами и умер, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел в одном из супермаркетов. Родители купили ребенку конфеты, которые он стал есть и подавился.

«Сотрудники одной из аптек попытались оказать ребенку помощь, однако он скончался», — сказала Иванова.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка. На месте ЧП работают следователи.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила собеседник агентства.