РИАМО - 30 окт. Первый региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» открылся в Химках в честь Дня добровольца Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

На базе центра организовано отделение областного штаба #МЫРЯДОМ. Его волонтеры адресно доставляют продукты, лекарства, помогают по дому пенсионерам, маломобильным людям и всем, кому требуется помощь.

«Ресурсный центр — еще один шаг в развитии добровольчества в нашем регионе. Мы знаем, как отзывчивы волонтеры на чужую боль и проблемы, <...> однако в своем стремлении сделать жизнь других легче они сами оказываются уязвимы: много общения, много сложных ситуаций, это накапливается и не находит выхода. У ресурсного центра в Химках есть своя особенность в этом направлении — психологи помогут волонтерам справиться с напряжением и позаботиться о себе», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Помимо психологической помощи центр будет разрабатывать индивидуальные методики, а также тренинги для волонтеров с привлечением экспертов и лучших наставников.

Открытие центра — это продолжение большой работы ГУСК, правительства Московской области, администраций городских округов для консолидации и помощи волонтерам. В планах открытие еще нескольких ресурсных центров, в том числе в Одинцове и Волоколамске.

Движение «Волонтеры Подмосковья» появилось весной 2020 года, когда добровольцы разных организаций и направлений объединились для помощи людям в период пандемии коронавируса.

В октябре был запущен оперативный штаб помощи волонтеров Подмосковья #МЫРЯДОМ. Вся информации для добровольцев и жителей собрана на сайте (штаб.волонтермо.рф). Для получения помощи нуждающиеся звонят на горячую линию 8 800 201-91-21 или пишут в чат-бот в Telegram.

За несколько недель штаб принял более 230 заявок. Также ежедневно жители обращаются с просьбами к уже знакомым с весны добровольцам, таких обращений бывает до 285 в сутки по всей Московской области.