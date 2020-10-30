РИАМО – 30 окт. Глава «Россетей» Павел Ливинский доложил министру энергетики РФ Александру Новаку и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву о 100% готовности электросетевого комплекса к зимним максимумам, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, все компании группы «Россети» прошли период подготовки с опережением графиков, в полном объеме выполнили намеченные мероприятия по обеспечению надежного функционирования сетей», — говорится в сообщении.

На техобслуживание и ремонт в текущем году направлено порядка 70 миллиардов рублей.

Физические объемы работ по основным номенклатурным позициям сохранены либо увеличены, в том числе проведен ремонт 45 191 километра ЛЭП 35 кВ и выше (+8% в годовом сравнении) и 613 трансформаторов (+1%).

На 100% сформирован запас оборудования, обеспечена полная готовность персонала к аварийно-восстановительным работам (10 082 бригады, 50 305 человек).

Подразделения укомплектованы необходимой автомобильной и спецтехникой (24 721 единица).

В резерве у электросетевых компаний – 6 014 передвижных источников питания общей мощностью 482,2 МВт.

Заключено 1 565 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.

«Третий год подряд улучшаются показатели надежности «Россетей». С 2017 года продолжительность и частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки сокращены на 60% и 28%. Количество технологических нарушений c перерывами электроснабжения потребителей уменьшено на 52%», – добавил Ливинский.

Энергетики компании «Россети Московский регион» в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода еще в августе в 100-процентном объеме выполнили все этапы ремонтной программы. Реализация работ велась с опережением графика. Темпы не были снижены даже в период действия карантинных мер, связанных с противостоянием коронавирусной инфекции.

С начала года энергетиками отремонтированы 2 101 километр воздушных линий (ВЛ) 0,4-35 кВ и выше (177 километров - в Москве и 1 924 километра на территории Подмосковья); 190 километров кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ и выше (115 километров - в Москве и 75 километров - в Московской области); 1 428 выключателей (236 - в Москве и 1 192 - в Московской области); 2 821 трансформаторная подстанция (1 091 - в Москве и 1 730 - в Московской области). Произведена замена 67 318 изоляторов (11 623 – в Москве, 55 695 – в Московской области) и 193 километра грозотроса (30 - в Москве и 163 - в Московской области).