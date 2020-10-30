РИАМО - 30 окт. Законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года принят Госдумой в первом чтении, но законопроекту до публикации еще предстоит пройти ряд согласований, расширить знания о важных нововведениях можно уже сейчас, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Дачная амнистия» стартовала в России в 2006 году и помогла людям зарегистрировать по упрощенной схеме порядка 14 миллионов объектов недвижимости.

«Дачная амнистия», которая действует до 1 марта 2021 года, позволяет зарегистрировать в упрощенном порядке жилые и садовые дома и строения на садовых земельных участках (СНТ). Упрощенный порядок заключается в том, что для регистрации права собственности нужен минимальный пакет документов», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Кроме того, в рамках «старой» амнистии у собственников есть возможность легализовать уже построенные без разрешения на строительство дома по уведомительному порядку. Это касается домов, построенных на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), а также тех, которые начали строить на землях ИЖС и ЛПХ до вступления в силу уведомительного порядка (4 августа 2018 года).

В этом случае нужно направить уведомление о начале строительства вместе с планом дома в местную администрацию, которая принимает решение о согласовании параметров строящегося объекта, и получить от них уведомление о соответствии планируемого строения установленным градостроительным требованиям. Когда дом будет готов, нужно заказать техплан и повторить процедуру обращения в администрацию округа - направить уведомление о завершении строительства вместе с техпланом и получить от администрации уведомление о соответствии построенного дома установленным требованиям.

Разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию дома или строения (построенных или начатых до 4 августа 2018 года) в данном случае не требуется.

Первого марта 2021 года с прекращением действия «дачной амнистии» данный порядок тоже должен был бы завершиться, и всем, кто не успел оформить свои права, нужно было бы оформлять их в судебном порядке и то в том случае, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и правил и не является самовольной постройкой.

«Новый закон не только продлит, но и расширит действующие нормы. По декларации и техническому плану можно будет легализовать дома и строения, возведенные не только в СНТ (и дачных товариществах), но и на землях для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. При этом СНТ может сформироваться на землях с видом разрешенного использования «ведение садоводства» как в границах населенных пунктов, так и на землях сельхозназначения», - подчеркнула министр.

Она напомнила, что строительство домов в СНТ, которое находится на землях сельхозназначения, допустимо, только если вид разрешенного использования участка - «ведение садоводства».

В любом случае дом, который собираются регистрировать, вне зависимости от назначения земли, должен соответствовать градостроительным нормам. Это значит, не превышать 20 метров в высоту, иметь не более трех надземных этажей, стоять на расстоянии не менее 3 метров от границ участка, не подразумевать дальнейшего раздела на квартиры.