РИАМО - 30 окт. Московская епархия и благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь проводят творческий конкурс для молодых журналистов «Прикосновение», говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Конкурс призван поддержать журналистов, которые пишут на темы культурного наследия и традиций «малой родины», а также способствовать компетентному информационному освещению событий церковной жизни.

«Одна из особенностей конкурса — специальная номинация «Дебют» для молодых людей, желающих посвятить себя профессии журналиста», — отмечается в материале.

К рассмотрению принимаются журналистские работы, вышедшие в печать или эфир с 15 декабря 2019 года по 15 декабря 2020 года.

Для участия в конкурсе принимаются эссе, интервью, рассказы и видеосюжеты, посвященные темам: «Порушенная святыня. История и современность», «Живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Люди и лица», «Храм и окружающая среда. Экология пространства».

«Обращаясь к потенциальным участникам конкурса «Прикосновение», хочу пожелать, чтобы основой их творчества всегда была любовь — к родному краю, его людям и его истории. Только тогда вы сможете надеяться на то, что ваше слово отзовется в человеческих сердцах, будет услышано и принесет добрый плод. И как бы ни сложилась ваша дальнейшая профессиональная жизнь, помните: без сохранения культурной памяти будущее построить невозможно», — сказал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Советник губернатора Подмосковья по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева отметила, что конкурс является еще одним важным шагом в диалоге Московской епархии с молодежью.

«Конкурс «Прикосновение» продемонстрирует высшие образцы журналистики, — мы ждем именно те работы, которые будут представлять художественную и просветительскую ценность и станут украшением любого издания или телепрограммы», — добавила она.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить размещенную на сайте (www.sohranihram.ru) заявку и вместе с конкурсными материалами направить на электронный адрес press@sohranihram.ru для регистрации и проведения конкурсного отбора. Количество конкурсантов от одного СМИ по каждой номинации неограничено.

Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами. По итогам конкурса для его участников планируется проведение мастер-класса.

Конкурс проводится с 30 октября по 30 декабря 2020 года. Церемония награждения состоится в январе 2021 года. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.