РИАМО - 30 окт. На второй неделе дистанционного обучения сбоев в работе «Московской электронной школы» не было, учителя провели более одного миллиона онлайн-уроков для учеников 6-11 классов, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки города Москвы.

«За вторую неделю дистанционного обучения учителя провели в «Московской электронной школе» более 1 миллиона онлайн-уроков для учеников 6-11 классов. А в целом с 19 октября проведено свыше 1,5 миллионов онлайн-занятий. Это 93% от общего числа всех уроков в МЭШ», — говорится в сообщении.

В МЭШ состоялось больше 24 миллионов сессий онлайн-уроков.

Учителя выставили дистанционно около шести миллионов оценок в электронных журналах МЭШ.

Нагрузка на электронные журнал и дневник увеличилась на 53% по сравнению с таким же периодом 2019 года, однако сбоев в работе электронной школы не зафиксировано. Свыше 600 тысяч учеников и педагогов подключаются к системе каждый день.

С 19 октября ученики 6-11 классов школ Москвы перешли на удаленное обучение.