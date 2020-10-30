РИАМО – 30 окт. С весны в Москве выписали 113 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции, их получали те, кто не соблюдал карантин при заражении Covid-19 или контакте с зараженным, сообщает «Интерфакс».

«За соблюдением карантина следит система соцмониторинга через приложение, которое люди должны устанавливать на смартфоны», - говорится в сообщении.

Также людей время от времени просят прислать в систему​ селфи дома.

Некоторые считают систему недоработанной. К примеру, председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев говорил о том, что в работе системы слишком много ошибок и несправедливых штрафов. Несколько десятков несправедливых штрафов получилось отменить.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

- Волонтеры раздали свыше 120 тыс масок в общественном транспорте Подмосковья. Средства защиты выдают пассажирам начиная с 9 октября.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- 113 тыс штрафов выписали москвичам за нарушение самоизоляции с весны. Их получали те, кто не соблюдал карантин при заражении Covid-19 или контакте с зараженным.

- С весны в столичном метро провели более двух тысяч дезинфекций для предотвращения распространения коронавируса. Средства, которые используются для уборки, уничтожают до 99% микробов и вирусов.

- В Подмосковье развернуто 62 пункта по вакцинации от коронавируса. Массовая вакцинация в регионе начнется с января 2021 года. Прививки по ОМС будут бесплатными.

- В Москве количество людей с коронавирусной инфекцией старше 65 лет или имеющих хронические заболевания снизилось в два раза от общего числа инфицированных по сравнению с сентябрем - с 30 до 15 процентов.

- Москва закупила достаточно лекарств для борьбы с Covid‑19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У московских врачей очень большой опыт работы с этим заболеванием. У нас отработаны четкие лекарственные схемы, достаточно закуплено лекарств. Все препараты больным коронавирусом выдаются абсолютно бесплатно», — сказала Ракова .

- Еще 405 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. За весь период пандемии выздоровели и выписались 64 230 заболевших.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вакцина от коронавируса может поступить в московские поликлиники в ближайший месяц. Власти Москвы готовятся к внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот.

- Первую прививку от коронавируса получили около 20 тыс участников исследования в Москве. Сейчас в Москве прививки от коронавируса ставят людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.