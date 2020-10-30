РИАМО - 30 окт. Председатель Духовного управления мусульман Московской области Муфтий Рушан Аббясов обратился к мусульманскому медицинскому сообществу с призывом откликнуться врачей и санитаров в период, когда система здравоохранения испытывает сильную нагрузку из-за Covid-19, и прийти на помощь подмосковным врачам, говорится в сообщении пресс-службы Духовного управления мусульман Московской области.

В инфекционные больницы региона для борьбы с коронавирусом и лечения заболевших требуются как дипломированные специалисты — врачи, медсестры, так и младший медперсонал — санитары.

«Если у вас есть диплом о медицинском образовании, присылайте свое резюме на почту doctor@dummo.ru. К работе также приглашаются иностранные граждане с соответствующим пакетом документов и санитары, для которых специальное медицинское образование не требуется», — сказал Аббясов.

Со всей необходимой информацией по трудоустройству можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Московской области (mz.mosreg.ru) или на сайте Единого миграционного центра Московской области (emcmo.mosreg.ru).

«Единый миграционный центр Московской области на особых условиях и в ускоренном порядке будет оказывать содействие иностранным гражданам со специальным медицинским образованием, готовым работать с коронавирусом, в подготовке документов для получения патентов в соответствии с требованиями миграционного законодательства», — отметила директор ГБУ МО «Единый миграционный центр Московской области» Татьяна Куприна.

По вопросам оформления документов можно обратиться в Единый миграционный центр Московской области по телефону: +7 (499) 673-4261.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

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- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- 113 тыс штрафов выписали москвичам за нарушение самоизоляции с весны. Их получали те, кто не соблюдал карантин при заражении Covid-19 или контакте с зараженным.

- С весны в столичном метро провели более двух тысяч дезинфекций для предотвращения распространения коронавируса. Средства, которые используются для уборки, уничтожают до 99% микробов и вирусов.

- В Подмосковье развернуто 62 пункта по вакцинации от коронавируса. Массовая вакцинация в регионе начнется с января 2021 года. Прививки по ОМС будут бесплатными.

- В Москве количество людей с коронавирусной инфекцией старше 65 лет или имеющих хронические заболевания снизилось в два раза от общего числа инфицированных по сравнению с сентябрем - с 30 до 15 процентов.

- Москва закупила достаточно лекарств для борьбы с Covid‑19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У московских врачей очень большой опыт работы с этим заболеванием. У нас отработаны четкие лекарственные схемы, достаточно закуплено лекарств. Все препараты больным коронавирусом выдаются абсолютно бесплатно», — сказала Ракова .

- Еще 405 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. За весь период пандемии выздоровели и выписались 64 230 заболевших.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вакцина от коронавируса может поступить в московские поликлиники в ближайший месяц. Власти Москвы готовятся к внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот.

- Первую прививку от коронавируса получили около 20 тыс участников исследования в Москве. Сейчас в Москве прививки от коронавируса ставят людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.