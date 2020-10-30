РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В Подольске сотрудники полиции задержали 35-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья со 125 граммами героина, он делал закладки для продажи наркотика в поселке Железнодорожный, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Подольску на маршруте патрулирования задержали 35-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у него полимерный сверток с комкообразным веществом.

«При досмотре салона и багажного отделения автомобиля злоумышленника полицейскими изъяли 168 свертков с аналогичным веществом, еще семь свертков обнаружили при нахождении закладок около нескольких домов на территории поселка Железнодорожный. По результатам химических исследований установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином, общим вес его составил более 125 граммов», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленника задержали.