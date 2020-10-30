РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Юная спортсменка Ксения Лукина установила новый мировой рекорд среди девочек в возрасте восьми лет по подтягиваниям, сообщил «РИАМО в Люберцах» отец рекордсменки Михаил Лукин.

Рекорд Лукина установила в рамках фестиваля MOSCOW FITNESS FESTIVAL, организованного спортсменом Дмитрием Яшанькиным и МосКомСпортом.

«Ксения Лукина установила рекорд России по подтягиванию среди девочек в возрасте восьми лет на максимальное количество повторений с результатом 47 раз. Также она установила рекорд мира среди девочек в возрасте восьми лет по количеству подтягиваний за одну минуту с результатом 40 повторений», - сказал Лукин.

Он пояснил, что предыдущий рекорд мира этой категории также принадлежал Ксении, тогда девочка смогла подтянуться 30 раз.

«Установка рекордов дает Ксюше признание и уважение спортсменов, успех в личных спортивных достижениях. Также Ксюша таким образом продвигает и популяризирует детский спорт и ЗОЖ, особенно в период пандемии», - отметил Лукин.

По его словам, юную рекордсменку приглашают на телевизионные проекты, а также устраивают для нее встречи со звездами кино, эстрады и спорта.