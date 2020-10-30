РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Десять участников из подмосковного Красногорска вышли в финал областного чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Пять школьников и пять студентов вышли в финал регионального этапа соревнований профмастерства среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в сообщении.

В период 28-29 октября в очно-дистанционном формате в рамках чемпионата профессионального мастерства для детей с ограниченными возможностями здоровья прошли соревнования «Абилимпикс» по 75-ти компетенциям для более 700 участников на 31 площадке в 27 муниципалитетах Московской области.

Всего от Красногорска в соревнованиях приняли участие 21 школьник и 30 студентов Красногорского колледжа.

В городском округе VI Московский областной чемпионат «Абилимпикс» прошел на базе двух учреждений: МБОУ Образовательный центр «Созвездие» и ГБПОУ Московской области «Красногорский колледж».