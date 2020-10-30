РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Схему движения автотранспорта временно изменят на Ильинском шоссе в подмосковном Красногорске с 1 ноября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Красногорске на Ильинском шоссе проведут эксперимент по изменению схемы дорожного движения, чтобы увеличить пропускную способность, снизить заторы и сократить время в пути.

«Временная схема будет действовать в течение месяца, с 1 ноября по 1 декабря. Для удобства автомобилистов на участке установят информационные щиты и временные дорожные знаки», - говорится в сообщении.

Теперь с улицы Заводской нельзя будет повернуть налево, а чтобы проехать в сторону Красногорска, необходимо развернуться на кольце через Новорижское шоссе.

Левый ряд на кольце останется только для поворота на улицу Заводскую. Также повернуть налево будет нельзя с Москворецкого бульвара — разворот на М-9 «Балтия» осуществляется на Волоколамском шоссе.

«Закрыты левые повороты на улицу Вокзальную, проезд в сторону этой улицы и на М-9 «Балтия» организован на Волоколамском шоссе», - добавляется в материале.

Закрыты левые повороты на улицу Вокзальную, проезд в сторону этой улицы и на М-9 «Балтия» организован на Волоколамском шоссе.

Три светофорных объекта изменят время работы за счет ликвидации поворотов налево. Светофоры для регулирования движения на наземных пешеходных переходах в районе остановочных пунктов «Школа» и «Южный микрорайон» также изменят свою работу — здесь увеличат время для движения транспорта до 150 секунд.

«На участке будет осуществляться круглосуточный мониторинг. При необходимости схема движения будет скорректирована для удобства участников дорожного движения», - подчеркивается в материале.

Автомобилистов призвали быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать ПДД.