РИАМО – 30 окт. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказался насчет празднования Хэллоуина в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Каждый россиянин имеет право свободно определить свое отношение к международному празднику, восходящему к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии», - сказал Косачев.

Косачев считает, что этот праздник не стоит запрещать в России.

Хэллоуин отмечают 31 октября. ​