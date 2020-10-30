РИАМО - 30 окт. Столичные власти одобрили более 1,3 тысячи заявок на субсидии и гранты для бизнеса, который пострадал из-за пандемии коронавируса, сумма поддержки составила почти 1,7 миллиарда рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Среди получателей - социальные предприятия, гостиницы, франчайзи, резиденты технопарков, участники Московского инновационного кластера и другие», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Среди тех, кто получил субсидию, – студия раннего плавания для детей Ангелины Трухачевой, полученные средства пойдут на новое оборудование, а также центр по уходу и присмотру за детьми, работающему по франшизе Sun School, благодаря субсидии компания откроет еще один центр.

Чтобы получить субсидию, нужно оставить заявку на сайте https://cashback.moscow.business. С вопросами можно обратиться на горячую линию: +7(499) 283-97-21.