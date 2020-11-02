В период пандемии доля просроченных кредитов резко возросла: если в марте она составляла 55%, то в октябре выросла до 70%. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Большая часть заемщиков жалуется на падение доходов, остальные – на потерю работы и нехватку средств. Чтобы погасить кредиты, многие пытаются найти подработки и «влезают» в еще большие долги. Обозреватель РИАМО узнала, что делают должники, которые не смогли платить кредиты из-за коронавируса.

Семен, 27 лет:

«В начале этого года я учился в аспирантуре геологического факультета МГУ. На тот момент у меня был хороший заработок благодаря репетиторству. Я даже начал открывать свое дело – небольшой бизнес, связанный с преподаванием. В феврале мне срочно понадобился кредит – по личным причинам. Оформил кредитную карту в банке и полностью ее истратил.

К тому времени доходы стали меньше – убавилось число учеников, поэтому я начал искать официальную работу. Но пока безуспешно, из-за пандемии в том числе. Сейчас ситуация на рынке труда сложная: многих сократили, вакансий почти нет. А если она появляется, то чаще всего берут того, кто недавно потерял работу – скорее всего, из-за «свежего» опыта.

А кредит гасить надо, несмотря ни на что. Поэтому ищу мелкие подработки. Например, сейчас работаю грузчиком, и мне даже нравится.

Хорошо, что банк идет навстречу и позволяет вносить меньшую сумму, чем я должен. При этом постоянно требует справку из центра занятости. Хотел оформиться в службе занятости, но не получилось: в Москве у меня временная регистрация, а прописка в другом городе».

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Ирина, 36 лет:

«В 2018 году мне предложили стартап, за который ручались мои знакомые. Для его раскрутки нужна была внушительная сумма, и я взяла кредит, довольно большой – почти 700 тысяч рублей. К сожалению, проект заглох. Люди, которые мне это предложили, оказались нечестными – исчезли с деньгами.

Кредит, конечно, остался, и к нему добавились предыдущие, которые я брала на небольшие покупки. До пандемии и локдауна я справлялась: у меня был постоянный доход, все закрывала вовремя, нареканий от банка не было.

Но в марте этого года у меня начались перебои с доходом. Я занималась рекламой: в моем обслуживании были салоны красоты, кафе и рестораны, я получала доход за привлечение клиентов. В пандемию все стало закрываться, и не весь бизнес выжил.

Все пришло к тому, что мои доходы равнялись нулю. Я стала «перехватывать» ситуацию картами, чтобы все гасить вовремя.

Работа, если и появлялась, то низкооплачиваемая. Не готовы были даже оформлять – работала по договоренности. А потом все пришло к полной безысходности: сумма большая, дохода нет, дополнительных кредитных карточек много. Я совсем не знала, что делать.

Я просила у банков на время приостановить платежи или дать отсрочку, пока я нахожусь в поиске работы. Однако подход был один: платите – и все.

Тогда я впервые задумалась о банкротстве: знала, что оно возможно и для физических лиц, но был огромный страх перед этим. Я не понимала, чем мне это грозит и как все может обернуться. Однако и кредиты выплачивать я уже не могла. В месяц мне нужно было отдавать банку почти 60 тысяч рублей, при этом у меня двое детей. Муж работает, но на его доход мы содержим семью.

Я проконсультировалась с юристом, и мне сказали, что банкротство можно запустить – недвижимости у меня в собственности нет, машина оформлена на мужа. Тогда я заполнила все необходимые документы и подала в суд. Мое заявление рассмотрели и сообщили в банки о том, что у меня началась процедура банкротства.

После этого мне стали звонить из банков – угрожали, давили психологически. Говорили, что банкротством я ничего не добьюсь, только накоплю больше долгов. Но терять мне было нечего.

По моему делу уже прошло первое заседание, и мне назначили реструктуризацию (изменение условий по кредиту – прим. РИАМО). Эту информацию направили в банки, после чего звонки наконец прекратились, меня больше никто не трогает. В ноябре будет второе заседание, когда примут окончательное решение».

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Сергей, 43 года:

«До пандемии у меня была хорошая зарплата, около 100 тысяч рублей. Поэтому я оформил кредит на автомобиль. До этого моя кредитная история была чистая: я вовремя погашал долги.

Все изменилось в марте, когда началась пандемия. Нас, как и большинство других компаний, перевели на удаленку и вместе с этим сократили зарплаты и убрали премии. Соответственно, уровень моего дохода уменьшился практически в два раза и погашать долги кредиту стало труднее. А мне нужно еще содержать семью и оплачивать учебу старшему ребенку.

Я начал искать дополнительные средства, пустил в ход свои сбережения и отдавал банку деньги с кредитных карт. В конце концов и они закончились, а мой долг вырос еще больше.

Я чувствовал себя в безвыходном положении. Я ушел в просрочки просто потому, что не мог найти средства для выплаты кредита.

Тогда я решил обратиться за консультацией к юристу. По его словам, выход из моей ситуации только один – запустить процесс банкротства. Сейчас оформляем эту процедуру, надеюсь, все закончится положительно».

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Анна, 32 года:

«До пандемии основную часть моего дохода составлял собственный ресторанный бизнес – у меня было несколько московских кафе. Они были довольно популярны, всегда приходил большой поток клиентов.

Когда Собянин издал указ о приостановке очной работы сферы питания и услуг, ситуация осложнилась. Сначала я не верила – думала, что все действительно на две недели. Но когда стало понятно, что на карантине мы будем долго, вопрос «на что жить?» встал очень остро.

Я начала использовать свои кредитные карты, чтобы хоть как-то выйти из положения. Это помогло мне остаться на плаву некоторое время, выплатить аренду и открыть свои кафе снова, после завершения локдауна.

Однако войти в допандемийный график было затруднительно: клиенты появились, но очень сильно вырос долг по кредитным картам.

Погасить задолженности я сейчас не могу – мой бизнес не окупает все расходы. Банки навстречу идти не готовы, поэтому нужно искать другие выходы. Я решилась на консультацию у юриста. Скорее всего, будем оформлять банкротство».

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Арсений, 26 лет:

«В прошлом году я открыл свое ИП – небольшой цветочный магазин. Я не рассматривал этот доход как основной, а как дополнительный заработок. У меня есть постоянная работа по специальности – в сфере финансов.

Про стабильность в моем бизнесе говорить сложно: бывают пиковые дни (например, 1 сентября и 8 марта), а когда-то клиентов нет совсем. Тем не менее, аренду я всегда оплачивал вовремя и полностью покрывал ее своим доходом.

Когда в марте наступила пандемия коронавируса, спрос на цветы резко упал. Потом начался локдаун, и магазин пришлось закрыть. Однако арендодатель настаивал на том, чтобы я полностью выплачивал сумму по договору. Я не смог адаптировать свой бизнес к онлайн-формату, соответственно, никакого дохода от ИП не было.

У меня была надежда на то, что я смогу восстановить свое дело после карантина, поэтому я решил взять кредит.

В то же время начались проблемы на моей основной работе – после перевода на удаленку нам сократили зарплату. Конечно, ситуация пока не критичная, но выплачивать долги довольно трудно. Свой бизнес я уже закрыл и пока справляюсь с кредитом».