РИАМО - 30 окт. Жители домов в столичных районах Бирюлево Западное, Даниловский, Царицыно и Чертаново Южное переедут в новое жилье по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Программа реновации на юге столицы началась в сентябре 2018 года. В новый дом первыми переехали жители Нагатинского Затона. Затем под заселение передали два дома на улице Борисовские Пруды и Судостроительной улице.

«К настоящему времени из 10 расселяемых пятиэтажек два дома полностью расселены, а один уже демонтирован по технологии «умного сноса», — сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Жители остальных домов пока оформляют документы и переселяются, уточнил Левкин.

Всего в Южном административном округе программа реновации коснется 378 домов в десяти районах. Горожане получат новые квартиры с улучшенной отделкой.

Программу реновации утвердили в 2017 году, по ней расселят около одного миллиона жителей из более чем пяти тысяч домов.