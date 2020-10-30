РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Подрядная организация провела ремонт фонарей у домов №№ 7/1, 5/1, 3 по улице Дружбы в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Подрядная организация ООО СК «ЭнергоСтрой» провела работы по восстановлению, замене ламп и ремонту фонарей наружного освещения на улице Дружбы у домов №№ 7/1, 5/1, 3. Управление ЖКХ администрации муниципалитета совместно с подрядной организацией ежедневно ведет мониторинг обращений граждан и выездные проверки», - говорится в сообщении.

Горожан просят при обнаружении неисправностей оставлять заявки по телефону диспетчерской службы эксплуатирующей организации ООО «СК «ЭнергоСтрой»: 8(915)479-84-47, в ЕДС ЖКХ Люберец: 8(495)103-44-33; 8(800)301-44-33; *5-105, и в управление ЖКХ администрации муниципалитета: 8(495)518-91-41, 8(495)518-91-45.