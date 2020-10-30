РИАМО - 30 окт. В пятницу на МКАД водитель не справился с управлением при перестроении и попал в аварию, два человека погибли, и еще двое получили ранения, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«В целом, МКАД — самая аварийная магистраль в городе. Ежедневно там в среднем происходит два ДТП», - говорится в сообщении.

Из наиболее распространенных причин ДТП специалисты называют невнимательность при перестроении и несоблюдение дистанции. По такой же причине в этом году случилось по 117 аварий и 228 аварий соответственно.

«Пожалуйста, будьте внимательны при перестроениях, убедитесь в безопасности маневров дважды, и соблюдайте правила дорожного движения», - говорится в сообщении.