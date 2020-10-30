РИАМО - 30 окт. На заседании совета депутатов Дубны главой муниципального образования избрали Сергея Куликова, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Дубна избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», — говорится в сообщении.

Куликов исполнял полномочия главы Дубны с сентября 2020 года. До этого городской округ возглавлял Максим Данилов.

Сергей Куликов родился 6 июня 1977 года в Рязанской области. Он окончил Тульский государственный университет. В 2006 году ему присвоили степень кандидата физико-математических наук, в 2018 году – доктора физико-математических наук.

Кроме того, Куликов окончил Международный институт менеджмента «ЛИНК» по президентской программе переподготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

Куликов работал в Объединенном институте ядерных исследований и прошел трудовой путь от стажера-исследователя до начальника научно–экспериментального отдела комплекса спектрометров.

Куликов ранее возглавлял совет депутатов Дубны.