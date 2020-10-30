РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. В ноябре жители смогут записаться на онлайн-прием к главе города в связи с эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией вход посетителей в здания администрации городского округа Люберцы и территориальных управлений «Томилино-Октябрьский» и «Малаховка-Красково» будет временно ограничен. Кроме того, временно поменяется и формат проведения личных приемов граждан главой городского округа Владимиром Ружицким и его заместителями.

«В ноябре жители смогут попасть на прием в доступных режимах аудио- и видеосвязи. Записаться на онлайн-встречу можно по телефонам: 8-495-559-34-21, 8-495-503-40-18, 8-495-559-87-08», - говорится в сообщении.