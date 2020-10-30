РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В подмосковном Подольске развернуто 735 коек для лечения пациентов с коронавирусом, в ближайшее время введут еще 128 коек, сообщил заместитель главы администрации городского округа Подольск Александр Скобенников.

В связи с ростом заболеваемости потребовалось открытие дополнительных мест для инфекционных больных. 28 октября на базе СК «Ирида» открыли новый филиал инфекционного корпуса Подольской городской больницы на 200 коек. Завезли высокотехнологичное медицинское оборудование для приема больных с Covid-19 средней и тяжелой степеней тяжести. Все койко-места укомплектованы необходимым оборудование и кислородом.

«На сегодняшний день в Подольске развернуто 735 коек для лечения пациентов с коронавирусом. У нас будут открываться и дальше ковидные госпитали, на очереди инфекционный корпус в поселке Радиоцентра «Романцево» на 128 коек. Нужны кадры на новые объекты, расходные материала, средства индивидуальной защиты для медработников. Благодаря дружной работе Минздрава Московской области, администрации и предприятий Подольска вопросы обеспечения всем необходимым решаются. Мы работаем командой и на сегодняшний момент нам удается решать все проблемы, которые возникают», - сказал Скобенников.

С учетом перепрофилирования во временные госпитали ФСК «Ирида» и реабилитационного центра Подольской районной больницы в поселке радиоцентра «Романцево» коечный фонд Подольска для лечения больных с диагнозом коронавирусной инфекции составит более 850 коек.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

- Волонтеры раздали свыше 120 тыс масок в общественном транспорте Подмосковья. Средства защиты выдают пассажирам начиная с 9 октября.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- 113 тыс штрафов выписали москвичам за нарушение самоизоляции с весны. Их получали те, кто не соблюдал карантин при заражении Covid-19 или контакте с зараженным.

- С весны в столичном метро провели более двух тысяч дезинфекций для предотвращения распространения коронавируса. Средства, которые используются для уборки, уничтожают до 99% микробов и вирусов.

- В Подмосковье развернуто 62 пункта по вакцинации от коронавируса. Массовая вакцинация в регионе начнется с января 2021 года. Прививки по ОМС будут бесплатными.

- В Москве количество людей с коронавирусной инфекцией старше 65 лет или имеющих хронические заболевания снизилось в два раза от общего числа инфицированных по сравнению с сентябрем - с 30 до 15 процентов.

- Москва закупила достаточно лекарств для борьбы с Covid‑19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У московских врачей очень большой опыт работы с этим заболеванием. У нас отработаны четкие лекарственные схемы, достаточно закуплено лекарств. Все препараты больным коронавирусом выдаются абсолютно бесплатно», — сказала Ракова .

- Еще 405 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. За весь период пандемии выздоровели и выписались 64 230 заболевших.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вакцина от коронавируса может поступить в московские поликлиники в ближайший месяц. Власти Москвы готовятся к внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот.

- Первую прививку от коронавируса получили около 20 тыс участников исследования в Москве. Сейчас в Москве прививки от коронавируса ставят людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.