РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Три знака отличия вручил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий трем тренерам в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Знаки отличия вручили в честь Дня тренера.

«Тренер - это педагог, получаются результаты только у тех спортсменов, где тренер реально педагог, потому что надо знать, как увлечь юных спортсменов. Надо найти свои подходы к юным дарованиям. На самом деле Люберцы - это территории спорта. Я благодарен управлению спорта, каждому из вас, потому что каждый из вас вносит крупицу для достижения результатов», - сказал глава.