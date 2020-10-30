РИАМО - 30 окт. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Электросталь Инна Волкова посетила Вознесенскую аллею на улице Корешкова, где рабочие провели технический запуск фонтана для отработки и налаживания системы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Фонтан работает и будет радовать жителей весь летний сезон в следующем году.

«На протяжении нескольких месяцев обустройство аллеи находилось под моим особым контролем и, конечно, сегодня приятно видеть результат труда сразу нескольких структур», — сказала Волкова.

Она выразила благодарность подрядной организации, блоку ЖКХ, а также комитету по строительству, дорожной деятельности и благоустройству.

«Место получилось поистине притягательным: светлым и красивым. Приглашаю каждого прийти сюда и убедиться в этом лично», — добавила Волкова.