РИАМО - 30 окт. В октябре на портал «Добродел» поступило 72 тысячи обращений от местных жителей, на текущей неделе поступило 18,5 тысяч обращений, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«За текущую неделю на портал пришло 18,5 тысяч сообщений от жителей Московской области. По этим обращениям уже принято почти 11 тысяч решений, остальные находятся на рассмотрении», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего за октябрь пришло 72 тысячи обращений.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. Для подачи обращений создано более 600 категорий.