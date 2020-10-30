РИАМО - 30 окт. В рамках проходящего редевелопмента промзон в Москве запланировано введение 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, где 1,15 миллиона площади отведено под жилье, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Комплексная реорганизация проведена или запущена на преобладающей части промзон. Впоследствии возведенные кварталы обеспечиваются необходимой инфраструктурой.

«Хорошим примером возвращения жителям города неэффективно используемых территорий может служить редевелопмент в «Грайвороново», где кроме жилья запланировано строительство семи детских садов суммарно на 1850 мест, шести школ почти на 5 тысяч мест в общей сложности, а также детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что доступ к метро будет обеспечен Некрасовской линией, а вокруг бывшей промзоны пройдет реконструкция улично-дорожной сети.

На западе Москвы благодаря реорганизации производственной зоны «Востряково» и реализации проекта жилого комплекса «Мещерский лес» будет создано более 7,5 тысяч рабочих мест. Там же должны появится дополнительные места для парковки, деловой центр, два детских сада и две школы.