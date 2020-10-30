РИАМО - 30 окт. В рамках проходящего редевелопмента промзон в Москве запланировано введение 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, где 1,15 миллиона площади отведено под жилье, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Комплексная реорганизация проведена или запущена на преобладающей части промзон. Впоследствии возведенные кварталы обеспечиваются необходимой инфраструктурой.
Он добавил, что доступ к метро будет обеспечен Некрасовской линией, а вокруг бывшей промзоны пройдет реконструкция улично-дорожной сети.
На западе Москвы благодаря реорганизации производственной зоны «Востряково» и реализации проекта жилого комплекса «Мещерский лес» будет создано более 7,5 тысяч рабочих мест. Там же должны появится дополнительные места для парковки, деловой центр, два детских сада и две школы.
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