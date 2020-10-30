РИАМО - 30 окт. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова проведала мальчика из Балашихи, который жил в самодельной хижине вместе с отцом, она поблагодарила всех неравнодушных граждан за передачу ребенку вещей и игрушек.

«Навестила сегодня нашего мальчишку, который жил с папой в построенном домике в пригороде Балашихи. Мальчик развитый, хорошо кушает, у медиков к здоровью вопросов нет. Он легко идет на контакт, активно играет в машинки и любит мармеладки», — написала Мишонова в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, ребенок очень скучает по отцу, который пока не вышел на связь. Посольство Узбекистана уже предложило помощь и содействие семье.

Мишонова добавила, что мальчика также проведала детский омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова. Мальчик рассказал ей о своей жизни в домике и о том, кем он хочет стать, когда вырастет.

«Ситуация, конечно, не простая, но мы очень хотим, чтобы отец и сын воссоединились и жили в нормальных условиях. Спасибо всем, кто так быстро откликнулся, принес вещи и игрушки для нашего мальчика. Все будет хорошо. Будем держать вас в курсе», — заключила Мишонова.

В подмосковной Балашихе полицейские после сообщений от местных жителей обнаружили маленького ребенка, живущего с отцом — 46-летним жителем Средней Азии — в самодельной хижине в лесу. Мальчика доставили в больницу. Как выяснилось позже, у сына и отца нет документов, мать мальчика давно умерла. Ребенок не ходил в школу и не посещал медучреждения.

СК начал доследственную проверку по факту инцидента. Также ситуация находится на контроле у прокуратуры Московской области.