РИАМО - 30 окт. Чтобы зрение в период домашнего режима и удаленной работы не ухудшилось, нужно правильно оборудовать рабочее место, начать нужно с монитора домашнего компьютера, сообщил руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

«Если по-прежнему человек работает за ламповым монитором, а таких достаточно много, лучше позаботиться о покупке плоского светодиодного экрана с антибликовой поверхностью. ЭЛТ-экраны могут вызвать заметное мерцание изображения», — сказал Рябинин в эфире радио Sputnik.

Из-за мерцания глаза переутомляются, даже если мерцание незаметно, отметил специалист.

Он также добавил, что важную роль играет освещение. Нужно установить его так, чтобы не было бликов и отражений на экране. Блики тоже утомляют глаза. Если человек пользуется очками, то можно купить очки с линзами с антибликовым покрытием.

«Есть специальные очки, защищающие от переутомления глаз – в последнее время они очень популярны», — подчеркнул эксперт.

Необходимо делать зарядку для глаз, чтобы помочь им справляться с нагрузкой. Важно чаще моргать, делать перерывы в работе.

«Интенсивность в работе во время пандемии настолько возросла, что большинство пользователей этим пренебрегают», — объяснил Рябинин.

По его словам, зарядка и перерывы в работе могут сократить вред, который наносится глазам во время работы за компьютером. Даже если делать что-то одно, все равно глазам грозит опасность.​