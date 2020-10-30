РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 окт. Тематическая ярмарка «Сделано в Подмосковье» пройдет в Щелкове 6-8 ноября, где жители представят натуральную продукцию, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Щелково.

«На ярмарке жители и гости городского округа смогут приобрести натуральную продукцию, произведенную крестьянско-фермерскими хозяйствами. Фермеры представят: молочную, мясную, рыбную продукцию, здоровые и полезные напитки, мед и продукты пчеловодства, кондитерские изделия, а также сувениры», - говорится в сообщении.

Ярмарка пройдет с 6-8 ноября по адресу: Пролетарский проспект, дом 8. Сопровождаться тематическая ярмарка будет дегустацией и музыкой.