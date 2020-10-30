РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. 77 обращений от жителей отработали мобильные бригады городской коммунальной службы подмосковного Красногорска за неделю, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Ежедневно сотрудники МБУ «Красногорская городская служба» проводят работы по благоустройству территорий муниципалитета. Мобильные бригады за неделю отработали 77 обращений», - говорится в сообщении.

В округе для оперативного решения проблем по ключевым направлениям работают профильные Telegram-чаты: «Будет чисто 2020», «Красногорск.Транспорт и дороги» и «Красногорск. Здоровье».