РИАМО - 30 окт. В клинической больнице №17 в Солнцево открыли Центр индивидуализированной профилактики и лечения артериальных и венозных тромбозов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице медицинские учреждения продолжают оказывать плановую и неотложную помощь.

«Своевременная диагностика проблем с сосудами снижает риск осложнений при множестве заболеваний, в том числе при коронавирусе», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Попасть в новый центр на консультацию к специалистам можно по полису ОМС с направлением от поликлиники. Для пациентов разрабатывают индивидуальный план лечения. Если есть необходимость, назначают допобследование.

«Для пациентов с заболеваниями сердца и после инфарктов организуют наблюдение в динамике. При соответствующих показаниях госпитализируют в стационар 17-й ГКБ», — подчеркнул мэр.

Объемы экстренной помощи в этом году превысили показатели 2019 года, временные госпитали для лечения коронавирусных пациентов позволили не уменьшать объемы оказания медицинской помощи по всем направлениям.