РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 окт. В микрорайоне Силикат подмосковных Котельников комплексно благоустроят ряд дворовых территорий в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудники управления благоустройства администрации в пятницу обсудили с жителями домов №1 ,2, 6, 11, 13, 28 микрорайона Силикат благоустройство их дворовых территорий в 2021 году. По итогам каждой встречи составляется протокол, который послужит основой планов по благоустройству в 2021 году.

«В 2021 году планируют комплексное благоустройство: заменить асфальтовое покрытие и бордюрный камень, лавочки и освещение. Местами предусмотрены дополнительные парковочные места», - говорится в сообщении.

Новые детские площадки устанавливать не будет, как и менять старые.