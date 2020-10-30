РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Информационные оповещения об открытии, закрытии, продлении и других изменениях, связанных с электронными листками нетрудоспособности, пользователи портала госуслуг из Люберец теперь могут получать в автоматическом режиме, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В личном кабинете на портале госуслуг можно найти информацию о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности. Эти сведения можно уточнить в любое время и при необходимости передать работодателю», - говорится в сообщении.

Кроме того, сведения по электронным листкам нетрудоспособности можно запросить на специальной странице: eln.gosuslugi.ru. На портал госуслуг информация будет поступать из Фонда социального страхования РФ.

Оформить больничный лист в электронном виде россияне могут с 1 июля 2017 года.