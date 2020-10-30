РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Свыше 300 килограммов мусора собрали участники экологического забега в подмосковном Красногорске в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Плоггинг – экологическая акция, в ходе которой участникам предстояло посоревноваться в умении собирать мусор набегу, состоялась в подмосковном Красногорске в пятницу. Акцию «Мой ЭкоДень» провели волонтеры компании «Макдоналдс» совместно с представителями администрации горокруга Красногорск в лесополосе в районе дома №16 по улице Ленина. К активистам присоединились представители комитета лесного хозяйства Московской области.

«В плоггинг-забеге приняли участие шесть команд по три-четыре человека. Ребята в течение часа собирали целлофановые пакеты, мешки, обертки, батарейки и мелкие отходы. По итогам субботника собрано 331 килограмм различных отходов. Организаторы вручили всем участникам забега почетные грамоты и памятные сувениры», - говорится в сообщении.

Всего в муниципалитете в ходе экологических акций собрали и вывезли порядка 500 кубометров мусора.