РИАМО - 30 окт. Итальянская компания ООО «ЧИБ Унигаз», которая занимается в производством горелок, построит завод в индустриальном парке «Технопарк М4» в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Объем инвестиций в новый проект компании в Подмосковье составит более 200 миллионов рублей. Строительство хотят начать в конце текущего года.

«Уровень зарплаты, высококвалифицированные работники, уровень стоимости энергоносителей и инфраструктуры, и не забываем о высоком экспортном потенциале Московской области - все это получает каждый инвестор», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что согласно рейтингам, Подмосковье - один из лучших регионов с точки зрения условий для зарубежных инвесторов.

На заводе будут производить 3 тысячи горелок в год.