РИАМО - 30 окт. Роскомнадзор призвал средства массовой информации не распространять материалы, которые затрагивают чувства верующих, так как это нарушает действующее законодательство РФ, сообщает Газета.ru.

«Обращается внимание на то, что информация на религиозную тематику противоречит морально-нравственным, этическим и культурным нормам, выработанным за века совместного проживания на одной территории представителей разных народов и религий», —​ говорится в сообщении.

Подобные материалы расцениваются, как оскорбительные и унижающие достоинство представителей религиозных конфессий и объединений. Кроме того, такие тексты квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни. А это нарушает законы «О СМИ» и «О противодействии экстремистской деятельности».

Распространение таких материалов будет немедленно пресекаться, а доступ к соответствующим ресурсам будет жестко ограничиваться, отметили в ведомстве.​