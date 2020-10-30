РИАМО - 30 окт. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого на юго-востоке Москвы, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, 29 октября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по Рязанскому проспекту в Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, в виде колото-резаного ранения в области шеи», - сказала Иванова.

Предполагается, что конфликт случился во время распития спиртного. Тогда один из мужчин нанес ножевое ранение своему приятелю, от которого последний скончался на месте.

Фигуранта дела задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение.