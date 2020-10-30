РИАМО - 30 окт. В Подмосковье завершился VI Московский областной чемпионат «Абилимпикс», количество участников увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.
На чемпионате люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья демонстрируют профессиональное мастерство.
«В этом году он проходил в дистанционно-очном формате», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она добавила, что в 2020 году в конкурсе участвовало более 700 человек по 75 профессиональным компетенциям на 31 региональной площадке.
Лучшие конкурсанты представят Подмосковье на Национальном чемпионате, который пройдет с 23 ноября по 29 ноября.
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