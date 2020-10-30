РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 окт. Ансамбль «Русская песня» из Котельников стал обладателем гран-при международного фестиваля искусства и творчества «Морское сияние», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Фестиваль проходил с 26 по 29 октября в крупнейшем санаторно-курортном комплексе «Аквалоо» города Сочи при информационной поддержке министерства культуры Российской Федерации.

«Обладателем гран-при VII Международного конкурса-фестиваля искусства и творчества «Морское сияние» стал народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Русская песня» из Котельников под руководством Сергея Морозова», - говорится в сообщении.