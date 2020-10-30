РИАМО - 30 окт. В детский оздоровительный лагерь «Осташево», находящийся в Волоколамском округе, отправились слабослышащие дети из всех муниципальных образований Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«Подобная смена проходит в этом лагере уже второй раз. Для детей подготовлена специальная образовательная и творческая программа. С ними будут работать сурдопереводчики, квалифицированные вожатые и педагоги дополнительного образования, социальные педагоги и психологи», - сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Во время пребывания в лагере ребят ожидает увлекательная программа, подготовленная сотрудниками и педагогическим составом Центра «Лесная поляна» и ДОЛ «Осташево»: тематические квесты на свежем воздухе, спортивные эстафеты и соревнования, кулинарные поединки, просмотры фильмов и разнообразные кружки по дополнительному образованию, направленные на развитие творческих и спортивных способностей детей.

В целях предупреждения распространения коронавируса на территории лагеря приняты все меры безопасности. Дети и персонал лагеря будут находиться на обсервации в течение всей смены.