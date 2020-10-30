РИАМО - 30 окт. Посетителей не будут пускать в Московский Кремль, Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены 4 ноября из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны России.

«Допуск граждан для посещения Государственной Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд» будет осуществляться через Боровицкий проход», — говорится в сообщении.

День народного единства отмечают в России 4 ноября. Это день объявлен праздничным выходным.

День народного единства является российским государственным праздником. Отмечается с 2005 года. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.​