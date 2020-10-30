РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Главгосстройнадзор завершил проверку по извещению об окончании строительства 18-этажного жилого дома на улице Жуковского в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав завершил проверку по извещению об окончании строительства восемнадцатиэтажного жилого дома на улице Жуковского в городском округе Красногорск. Согласно проекту, жилая площадь в многоквартирном доме составляет порядка 15 тысяч квадратных метров. Внутри расположено 304 квартиры», - говорится в сообщении.

С момента начала строительства на объекте провели 10 плановых проверок. Выявленные инспекторами нарушения были устранены застройщиком до подачи извещения об окончании строительства.

«Строительство объекта велось в соответствии с графиком. В ближайшее время в Главгосстройнадзоре будет приниматься решение о выдаче дому заключения о соответствии», - прокомментировал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Следить за ходом строительства других объектов в Красногорске можно с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки».