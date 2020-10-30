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РИАМО
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Александр Манзюк
После масштабной реконструкции Центральный автовокзал на Щелковском шоссе стал самым большим в России и одним из самых крупных в Европе.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Новый автовокзал будет обслуживать более 170 междугородних и международных рейсов и более миллиона пассажиров в год.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Для удобства пассажиров потоки людей, которые следуют на разные виды транспорта, разведены. Такая схема разведения потоков используется в аэропортах.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На входе пассажиров проверяют с помощью тепловизора.
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РИАМО
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Александр Манзюк
В ТПУ «Щелковский» входят одноименная станция метро и автовокзал «Центральный».
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РИАМО
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Александр Манзюк
Благодаря отдаленности остановок от вокзала не будет большого скопления людей. При этом вход в метро расположен рядом с вокзалом.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Помимо междугородних рейсов, здесь проходят 37 автобусных маршрутов, в том числе 20 регулярных городских и 17 областных маршрутов.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Автовокзал расположен на первом и шестом этаже многофункционального комплекса «Щелковский» с паркингом на 330 машино-мест, гостиницей, магазинами, кафе, развлекательными объектами.
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РИАМО
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Александр Манзюк
От касс на первом этаже до зала ожидания и зоны посадки в автобусы на шестом этаже ходят вместительные лифты.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Там же находятся комната матери и ребенка, туалеты, детский уголок, зал повышенной комфортности, кафе.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: ТПУ «Щелковский»
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РИАМО
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Александр Манзюк
В здании расположен современный ТРЦ «Щелковский» с магазинами, кафе и развлекательными услугами.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: ТРЦ «Щелковский»
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: ТРЦ «Щелковский»
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ТРЦ «Щелковский»
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