РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 окт. Школьница из подмосковных Котельников Сабина Талибова заняла второе место на областном чемпионате «Абилимпикс-2020» в компетенции «Кулинарное дело», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Чемпионат прошел на площадке колледжа «Московия» в Домодедове.

«Ученица одной из школ Котельников Сабина Талибова приняла участие в VI Московском областном чемпионате «Абилимпикс-2020» в компетенции «Кулинарное дело». По результатам конкурса Сабина заняла второе место», - говорится в сообщении.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» — это не только соревнования по профессиям для людей с ограниченными возможностями, но и профориентационная площадка для школьников и родителей будущих абитуриентов.