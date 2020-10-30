РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 окт. В подмосковных Котельниках до 2 ноября завершат работы по опиловке сухостойных деревьев, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В городском округе Котельники стартовали работы по удалению сухих и аварийных деревьев. Планируется завершить работы до 2 ноября», - говорится в сообщении.

В рамках заключенного муниципального контракта подрядная организация удалит более 30 сухих деревьев. Управление благоустройства администрации составило дендроплан и выдало порубочные билеты.